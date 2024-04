Festa Inter, Theo preso di mira con due striscioni diventati virali

Inter in festa per lo scudetto, durante il corteo spuntano due striscioni contro Theo Hernandez

Una festa scudetto lunghissima, con l’Inter che dopo la sfida di San Siro vinta contro il Torino arriverà poi in Duomo per un percorso lungo le vie di Milano che terrà impegnati i giocatori nerazzurri per oltre cinque ore.

Cori, canzoni, striscioni e abbracci con i tifosi, ma non sono chiaramente mancati sfottò e prese di mira. Uno dei rivali più bersagliati è stato sicuramente Theo Hernandez, tra i più sportivamente “odiati” del popolo nerazzurro, come dimostrato anche in occasione dei tanti derby disputati. Il terzino francese del Milan è stato preso di mira dai tifosi nerazzurri, ma non solo. Non sono mancati infatti striscioni contro il giocatore rossonero. Due emblematici in particolare.

Il primo raffigurante Theo con un naso e una parrucca da clown e la scritta “Milanista scarafaggio” con una blatta in versione “cartoon” disegnata sullo stesso striscione. Se questo striscione è stato mostrato dai tifosi, è stato invece Denzel Dumfries a far esaltare allo stesso modo i tifosi interisti (e inviperire i milanisti) mostrando un altro striscione con un uomo che teneva un cane al guinzaglio. La particolarità? Che l’uomo raffigurato aveva la faccia dello stesso Dumfries, mentre quella del cane proprio di Theo Hernandez. Segno di come tra i due, comunque, non scorra buon sangue come già si è visto non solo in occasione dell’ultimo derby, dove entrambi sono stati espulsi, ma anche durante il derby dell’anno del 19esimo scudetto del Milan, dove Theo Hernandez venne espulso proprio per fallo su Dumfries.