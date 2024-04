L’Inter lo prende dalla diretta rivale: spunta il tesoretto

L’Inter ragiona sul prossimo calciomercato e potrebbe mettere a segno un colpo importante dalla diretta rivale: c’è già il tesoretto

Lo scudetto è già stato conquistato, esattamente come la seconda stella, ma i piani dell’Inter non si fermano qui, anzi potrebbero presto accendersi anche per quanto riguarda il calciomercato estivo. I nerazzurri hanno tutta l’intenzione di rinforzare la squadra e mettere a disposizione di Simone Inzaghi una rosa ancora più competitiva, magari per puntare alla prossima Champions League.

Uno dei ruoli sensibili per Giuseppe Marotta e la dirigenza è sicuramente quello del difensore centrale. La Beneamata vorrebbe regalarsi un colpo di primo livello in quella zona di campo e il primo nome in lista è quello di Alessandro Buongiorno. Come vi stiamo raccontando da settimane, il centrale della nazionale ha già dato la sua preferenza per i nerazzurri, ma non sarà facile portarlo a Milano.

La concorrenza è ampia e la valutazione del ragazzo è sui 40 milioni di euro, una cifra che l’Inter potrebbe non essere disposta a spendere. Nonostante sia il preferito della dirigenza, ci sono già in campo diverse alternative e una porta sempre in casa Torino, oggi rivale dei nuovi campioni d’Italia in campionato.

L’Inter non ha dimenticato Schuurs: alternativa low cost

Perr Schuurs ha mostrato a più riprese le sue qualità con la maglia dei piemontesi, proprio nel ruolo di centrale nel 3-5-2, lì dove l’Inter vorrebbe rinforzarsi. La rottura del legamento crociato ha rallentato il suo percorso, ma i nerazzurri di fatto non l’hanno mai dimenticato, anzi potrebbero fiutare l’occasione per portarlo in Lombardia con lo sconto.

Se fino a qualche mese fa servivano almeno 30 milioni per strapparlo ai granata, ora ne servirebbero solo 15. Certo, le condizioni del ragazzo sono da valutare, ma dovrebbe tornare al 100% per l’inizio della prossima stagione e la giovane età lascia credere che i suoi margini di crescita siano comunque importanti.

A questo punto, bisognerà capire su chi Marotta affonderà il colpo e come deciderà di suddividere il tesoretto rimasto tra i vari reparti, ma di sicuro le recenti vittorie e le possibili cessioni hanno costituito una somma che potrebbe essere dirottata sull’acquisto del nuovo centrale.