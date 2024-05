Roma, non solo Dybala: altra tegola per De Rossi

Roma attesa da un match cruciale con l’Atalanta, ma De Rossi rischia di dover rinunciare a un altro big oltre che a Dybala

Tutto sul campionato per la Roma, inevitabilmente, dopo l’eliminazione in Europa League. Gara decisiva per la corsa Champions contro l’Atalanta, appuntamento durissimo a Bergamo con De Rossi che dovrà fare a meno di Dybala e le brutte notizie per i giallorossi potrebbero non essere finite qui.

Oltre all’argentino, che non è partito alla volta di Bergamo, la Roma stasera potrebbe dover rinunciare anche a Tammy Abraham. L’inglese è aggregato alla squadra, ma ha accusato un problema a un flessore, stando a quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’. Dunque, le probabilità di vederlo in campo sembrano al momento piuttosto basse. Un’altra assenza che sarebbe pesante per il reparto offensivo capitolino. Fuori causa, tra l’altro, anche Renato Sanches, che non è stato convocato per via di uno stato influenzale.