DIRETTA Serie A, Lazio-Empoli: le formazioni UFFICIALI! LIVE

Lunch match della 36ª giornata di serie A, Lazio-Empoli verrà seguita in tempo reale da calciomercato.it

Da un lato le ambizioni europee e la voglia di rendere meno amara una stagione complicata, dall’altro la necessità di fare punti per confermare la propria presenza in serie A. In programma alle 12:30, Lazio–Empoli mette in palio obiettivi importanti nella 36ª giornata di campionato. Reduci dal pareggio in quel di Monza, i padroni di casa sono obbligati a vincere se vogliono mantenere in vita le speranze di raggiungere il quinto posto.

Contestati e costretti ad un confronto diretto con i tifosi dopo il passo falso in terra lombarda, i ragazzi allenati da Igor Tudor in caso di vittoria si porterebbero ad un solo punto di svantaggio dalla Roma, attesa questa sera dalla difficile trasferta in casa dell’Atalanta. Di fronte, però, ci sarà una squadra affamata di punti salvezza. Dopo la sconfitta del Frosinone contro l’Inter, l’undici di Davide Nicola va a caccia dell’impresa per attendere poi senza troppi patemi d’animo i risultati di Lecce-Udinese e Genoa-Sassuolo.. Calciomercato.it seguirà la sfida dello Stadio Olimpico in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Lazio-Empoli

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Romagnoli, Hysaj; Marusic, Guendouzi, Kamada, Zaccagni; Felipe Anderson, Luis Alberto; Immobile. All. Tudor

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Ismajli, Luperto; Gyasi, Maleh, Grassi, Pezzella; Fazzini, Cambiaghi; Niang. All. Nicola

CLASSIFICA SERIE A: Inter* 92, Milan* 74, Bologna* 67, Juventus 66, Roma e Atalanta* 60, Lazio 56, Napoli* 51, Fiorentina* 50, Torino 47, Monza 45, Genoa 43, Lecce 37, Verona 34, Cagliari* 33, Empoli e Frosinone* 32, Udinese 30, Sassuolo 29, Salernitana 15

*una partita in meno

**una partita in più