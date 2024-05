Infortunio in diretta: lesione muscolare colta dalle telecamere

Infortunio muscolare inatteso, un movimento sbagliato costa una lesione muscolare: ecco che cosa è successo

Un finale di stagione con tanti impegni ravvicinati e match che in campo possono decidersi anche per i più piccoli dettagli. Come per gli infortuni, che stanno togliendo dal palcoscenico diversi protagonisti dei campionati e delle coppe europee. Ma che possono anche, a sorpresa, non riguardare soltanto i calciatori.

Vittima di problemi muscolari è già stato il ds dell’Inter Piero Ausilio, che si è fatto male durante i festeggiamenti nerazzurri. Ma è capitato anche, negli studi di ‘Sky Sport’, ad Alessandro Costacurta. A margine della partita tra Milan e Cagliari, mimando un ‘movimento’ difensivo in fase di gioco, il commentatore ha maldestramente sollevato troppo la gamba destra, tenendosi poi dietro la coscia. L’ex difensore rossonero si è così procurato un probabile stiramento, un infortunio così rocambolesco in carriera non gli era forse mai capitato.