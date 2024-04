HIGHLIGHTS | Pari ed emozioni al Maradona, per l’Atalanta è gioia doppia

Pari per 2-2 al Maradona tra Napoli e Roma, doppia gioia per l’Atalanta, che supera 2-0 l’Empoli

Ritmi alti, tante occasioni, due rigori e un secondo tempo ricco di gol. Le emozioni non mancano in Napoli-Roma, terminato 2-2 al Maradona. Un pareggio che accontenta soprattutto l’Atalanta, vincente a Bergamo contro l’Empoli con un gol per tempo e che ottiene il massimo con il minimo sforzo.

La sfida di Napoli si accende soprattutto nel secondo tempo. Un errore di Juan Jesus porta Azmoun a conquistare un calcio di rigore, che Dybala trasforma. Il pari di Olivera però è immediato, grazie anche ad una decisiva deviazione. Le emozioni proseguono, Svilar è super su Osimhen, ma la svolta sembra arrivare nel finale. Il fallo di Renato Sanches su Kvaratskhelia, rivisto al Var, viene ritenuto da rigore. Penalty che Osimhen trasforma. Ma la Roma non molla e grazie ad Abraham trova, di testa, il pari finale.

Un risultato che fa sorridere l’Atalanta, che si avvicina alla Roma e che ha ancora una gara da recuperare contro la Fiorentina. L’Empoli disputa una buona gara a Bergamo, ma è Pasalic a sbloccare la sfida. Il croato trasforma il rigore assegnato dopo revisione al Var per fallo di Pezzella su Toure. Nella ripresa Lookman, con un’azione in solitaria, trova il raddoppio per il 2-0 finale. La squadra di Gasperini sorpassa la Lazio, allunga sul Napoli e accorcia su quarto e quinto posto, occupato rispettivamente da Bologna e Roma.

Napoli-Roma 2-2

Marcatori: Dybala (R) 59′, Olivera (N) 65′, Osimhen (N) 84′, Abraham (R) 89′.

Atalanta-Empoli 2-0

Marcatori: Pasalic 42′, Lookman 51′.

CLASSIFICA SERIE A: Inter 89, Milan 70, Juventus 65, Bologna 63, Roma 59, Atalanta 57, Lazio 55, Napoli 50, Fiorentina** 47, Torino 46, Monza 44, Genoa* 39, Lecce 36, Cagliari* 32, Verona 31, Empoli 31, Frosinone 31, Udinese 29, Sassuolo* 26, Salernitana 15

* una partita in meno

** due partite in meno