Offerta choc a Mourinho: la risposta è già arrivata

Josè Mourinho pensa a tornare in sella dopo la fine dell’avventura con la Roma, ma lo Special One rifiuta una delle proposte pervenute

Josè Mourinho rimane uno dei tecnici più gettonati sulla piazza e non stupisce che i rumours di mercato lo vedano ancora protagonista. Anche se la sua avventura sulla panchina della Roma si è conclusa in malo modo.

L’esperienza e l’attitudine vincente del portoghese lo rendono un candidato interessante per numerose panchine in cerca d’autore per la prossima stagione. Dopo qualche mese di riposo, il tecnico si sta guardando intorno per capire da dover poter ricominciare la sua epopea. Già alcune proposte gli sono pervenute, ma una di queste è stata nettamente rifiutata.

Mourinho in nazionale: ma lo Special One ha detto no

Il ‘The Standard’, in Inghilterra, riferisce che a Mourinho era stata proposta in particolare la panchina di una nazionale, in vista dei Mondiali 2026.

Alla ricerca di un allenatore di spessore, il Canada, che sarà uno dei paesi ospitanti e che dunque ci tiene a ben figurare, dopo che l’esperienza in Qatar, nel 2022, si è conclusa al primo turno. Tuttavia, Mourinho ha reputato che non si trattasse dell’occasione giusta per tornare in panchina. No anche da parte di Lampard, per i canadesi, che adesso starebbero puntando con decisione a Solskjaer.

Quanto a Mourinho, sullo sfondo ci sono le sirene dei club arabi, ma è possibile che il portoghese si lasci convincere da qualche proposta proveniente dalla Premier League, un campionato che conosce molto bene e dove si è fatto apprezzare.