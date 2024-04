Insulti razzisti e partita interrotta: labiale choc

La partita è stata interrotta per qualche motivo a causa degli insulti razzisti rivolti ad un calciatore. La ricostruzione di quanto accaduto

Il caso razzismo continua a calamitare l’attenzione mediatica. No, questa volta non in Serie A ma in Liga. A finire sotto la lente di ingrandimento, infatti, è stata la gara tra Atletico Madrid ed Athletic Bilbao.

Ad una manciata di minuti dalla fine del primo tempo, infatti, il match del “Wanda Metropolitano” è stato interrotto. Bersaglio di numerosi insulti razzisti, Nico Williams ha informato l’arbitro. Ragion per cui si è immediatamente attivata la procedura per situazioni di questo genere. Lo speaker è stato invitato a rivolgere tramite gli altoparlanti l’invito a non proseguire i cori all’indirizzo di Nico Williams, con Koke e Griezmann che hanno chiesto da quale parte della tribuna provenissero gli insulti. Come evidenziato da Marca, immagini piuttosto eloquenti avrebbero mostrato un “tifoso” rivolgere Nico Williams cori beceri.

Dopo qualche minuto di interruzione, la gara è poi ripresa. Proprio Nico Williams ha siglato il gol del momentaneo pareggio: al momento dell’esultanza, il gioiello del club basco ha esultando indicando il colore della pelle. Per l’ennesima volta, insomma, un campo da calcio è diventato teatro di episodi di razzismo. Non è la prima volta che nel corso della stagione la Liga spagnola deve fare i conti con episodi di questo genere.