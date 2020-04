Juventus, il sogno di Carrera: "Voglio tornare e vincere la Champions"

JUVENTUS CARRERA RITORNO / Massimo Carrera ora allena l'AEK Atene, ma ha un sogno: tornare alla Juventus. Il tecnico, nel corso di una diretta Instagram col giornalista Nicolò Schira, ha parlato della sua carriera, con un occhio al futuro.

JUVENTUS - "Per me è stato il coronamento di un sogno andare alla Juve a 27 anni. È stato il massimo giocare per la squadra per cui tifavo e in mezzo a tutti quei campioni. Per me che ero partito dalla D".

TRAP - "Trapattoni era un papà, aveva a cuore tutti noi giocatori. Mai una parola fuori posto o sopra le righe. Si fermava alla fine di ogni allenamento per spiegarci movimenti ed errori. Ti faceva migliorare".

SCUDETTO - "Vincere lo scudetto è stato fantastico. Dopo 9 anni c'era grande attesa per il tricolore, abbiamo vinto giocando un gran calcio. C'erano tanti giocatori importanti da Baggio a Vialli passando per Ravanelli, Sousa, Conte e Ferrara. Per me vincerlo da titolare è stata una soddisfazione doppia. Bravo Lippi a costruire una armata invincibile. La svolta? La rimonta contro la Fiorentina. Perdevamo 2-0 e abbiamo vinto 3-2: quel successo ci ha dato una convinzione incredibile, abbiamo capito che nulla ci avrebbe fermato e siamo diventati inarrestabili".

LIPPI - "Con lui siamo passati alla difesa a zona e dopo un inizio da terzino destro mi ha messo come centrale e da lì ho sempre giocato in quel ruolo. Aveva tanta voglia di fare bene e vincere, perché era alla prima esperienza in una grande. La sua fame e la nostra fame. Un papà più severo di Trapattoni".

CHAMPIONS - "Arrivare sul tetto d'Europa a 31 anni è stato uno step incredibile. Quell'anno non eravamo partiti per vincerla, volevamo giocarcela senza rimpianti contro tutti partita per partita. Finché ci siamo ritrovati a Roma in finale contro l'Ajax. Quella coppa ancora oggi è nella memoria di tanti tifosi. Eravamo un gruppo di grandi giocatori che avevano vinto poco e in tanti eravamo intorno ai 30 anni: volevamo vincere a tutti i costi. La nostra determinazione è stato un propellente fondamentale".

SOGNO - "Sarebbe un sogno allenare per un'altra volta la Juventus e magari vincere la Coppa dei Campioni da tecnico. Mai dire mai, anche se adesso sono contento qui all'AEK Atene".

ATALANTA - "Sette anni stipendi, tanto che ho scelto di vivere a Bergamo.

Mi porto dietro un grandissimo affetto per la città: vivo lì dal 1996 e mi sento bergamasco. Soffro nel vedere quello che sta succedendo, ma sono sicuro che torneranno più forti di prima. Sono un popolo abituato a lottare e non piangersi addosso. L'Atalanta mi è rimasta nel cuore, abbiamo conquistato una promozione e tre salvezze sfiorando anche l'Europa. Ho indossato la fascia da capitano, vivendo anni incredibili".

NAPOLI - "Un solo anno ma sono rimasto legato alla piazza e in ottimi rapporti coi tifosi. Avevo 40 anni e mi sono rimesso in gioco. Il pubblico era straordinario, sempre vicino alla squadra anche nei momenti difficili. Il San Paolo era il nostro dodicesimo uomo in campo, peccato per i problemi societari che hanno portato poi al fallimento. Nonostante le difficoltà ho un grande ricordo del Napoli".

AZMOUN - "Lo conosco bene per averlo affrontato tante volte in Zenit-Spartak. È un grande giocatore, lo vedrei bene in Italia e al Napoli. È davvero forte: ha tecnica, qualità, vede la porta e segna tanto. Può diventare un giocatore importante con Gattuso. Rino può aggiungere al suo talento un po' di cattiveria e renderlo completo".

.SUPERCOPPA A PECHINO - "Vincemmo 4-2 col Napoli e di una grandissima emozione. Il mio primo trofeo da allenatore. Seppi di dover andare in panchina 4-5 giorni prima della finale. Si parlava di Baroni della Primavera, ma Antonio senza dirmi nulla il giorno dell'ultima partita amichevole mi disse ''Massimo vai tu in panchina, ci vediamo dopo'. Allenare la tua squadra del cuore è un tassello fantastico che ho centrato nella mi carriera. Unico allenatore imbattuto della storia? Ho allenato poco, solo 10 partite. È una statistica che fa piacere".

PANCHINA IN ITALIA - "Mi piacerebbe allenare in Italia. Nei mesi scorsi qualche chiacchierata c'è stata con due club di A come Genoa e Udinese. L'AEK è stata però la proposta più concreta".

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Coronavirus | Juventus, un altro giocatore lascia l'Italia: le ultime di CM.IT

Juventus, Ronaldo 'taglia' ma il conto in banca esplode | Cifra shock!