Calciomercato, futuro Sensi: l'Inter non lascia e raddoppia

CALCIOMERCATO INTER SENSI LOCATELLI / È stato la grande sorpresa e la chiave tattica della partenza sprint dell'Inter in stagione. Stefano Sensi ha conquistato tutti in poche settimane, poi gli infortuni lo hanno bloccato facendo di fatto perdere al tecnico nerazzurro Antonio Conte un nuovo fondamentale praticamente per un girone intero. Da lì i primi dubbi anche sul futuro del centrocampista arrivato in prestito dal Sassuolo con un riscatto stabilito sulla parola attorno ai 27 milioni di euro. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Dubbi che però all'Inter non esisterebbero.

Almeno secondo il 'Corriere dello Sport', che spiega che dal club nerazzurro non filtra la possibilità di una bocciatura con tanto di ritorno in Emilia per Sensi. Al massimo si ragiona su nuove vie per il riscatto, visto che l'emergenza Coronavirus sta ribaltando piani e strategie economiche di tutti i club. Ad esempio, scrive il quotidiano, ilper un'altra stagione con riscatto rinviato al 2021. Operazione che potrebbe rientrare in un discorso ancor più ampio grazie agli ottimi rapporti coi dirigenti nerovedi. Il profilo di Manuel, ex Milan, piace molto infatti agli uomini mercato nerazzurri. Italiano, di qualità, con un passato già a 'San Siro', ma sponda rossonera', è sicuramente un'operazione meno onerosa rispetto che andrebbe imbastita perdella. Attenzione però perché come raccontato da Calciomercato.it, su Locatelli c'è anche la Juventus