Ronaldinho vince il torneo della prigione | Il premio è singolare!

RONALDINHO PALLONE D'ORO PARAGUAY/ Secondo quanto riportato dal 'London Evening Standard', Ronaldinho, ex campione brasiliano nonché Pallone d'Oro, avrebbe vinto un maiale di 16 chili in un torneo di calcio. Dove? Nel carcere paraguaiano dove è attualmente detenuto.

Un premio decisamente singolare per l'ex stella del Barcellona che non sta vivendo un momento particolarmente felice. Dai fasti del Camp Nou e di San Siro infatti, Dinho è ora in prigione dove però non sembra intenzionato a lasciar perdere con il pallone.