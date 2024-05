Guaio per il Monza e Palladino: out Maldini contro la Lazio

Il Monza e Palladino devono rinunciare a Daniel Maldini per la sfida odierna di campionato all’U-Power Stadium contro la Lazio

Tegola per il Monza per il match casalingo di questo pomeriggio contro la Lazio, anticipo della 35° giornata del campionato di Serie A.

Raffaele Palladino deve rinunciare infatti a Daniel Maldini, fermato da un fastidio muscolare accusato nell’ultima rifinitura a Monzello. Il figlio d’arte ha fatto un test poche ore prima del match, ma non c’è sta niente da fare: anche a scopo precauzionale non sarà disponibile e seguirà i compagni di squadra dalle tribune dell’U-Power Stadium. Maldini era in ballottaggio con Zerbin per una maglia da titolare sulla linea dei trequartisti di Palladino. All’inizio della prossima settimana si valuteranno meglio le sue condizioni in vista della trasferta sul campo della Fiorentina.

⛔️ #Monza – Indisponibile Daniel #Maldini, che ha accusato un fastidio muscolare nella rifinitura di questa mattina #MonzaLazio 📲 @calciomercatoit — Giorgio Musso (@GiokerMusso) May 4, 2024

Il fantasista classe 2001 di proprietà del Milan, sbarcato con la formula del prestito secco a gennaio in Brianza, è stato uno dei protagonisti del girone di ritorno del Monza siglando finora 4 reti e spesso è stato decisivo ai fini del risultati per la squadra brianzola. Prestazioni che hanno convinto il Monza e l’Ad Adriano Galliani, che punta alla conferma di Maldini e a trovare un accordo con il Milan per il cartellino del giocatore valutato 5-6 milioni di euro.