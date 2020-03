DIRETTA EMERGENZA CORONAVIRUS / Prosegue l'emergenza coronavirus in Italia. Dopo il bollettino di martedì della protezione civile sono 26062 i casi positivi, in aumento di 2989 unità, con 345 deceduti per un totale di 2503. In Serie A ci sono da registrare due nuovi contagi: Matuidi della Juventus e Zaccagni del Verona. Rinviati al 2021 gli Europei, mentre la Uefa punta a concludere la stagione entro il 30 giugno. Clicca qui per ulteriori aggiornamenti. Calciomercato.it segue in diretta gli aggiornamenti sull'emergenza sanitaria in Italia e nel resto del mondo.

GLI AGGIORNAMENTI LIVE

10.40 - Kiril Domuschiev, presidente del Ludogorets, è risultato positivo al Coronavirus.

Il club bulgaro ha affrontato l'ai sedicesimi di finale di Europa League.

10.15 - L'ex milanista Shevchenko tifa Italia: "Ma ora restate a casa".

9.50 - Dopo la nuova autocertificazione, il Governo aumenterà i controlli in tutto il paese nel rispetto delle ordinanze sull'emergenza sanitaria in Italia.

9.25 - Segnali di speranza dalla Cina. Annunciato il via ai test sulla sicurezza per l'uomo di un nuovo vaccino contro il Coronavirus.

8.50 - La Guardia di finanza di Catania ha sequestrato in un negozio di Misterbianco 20 mila mascherine non sicure. Oltre ad essere potenzialmente nocivi per la salute, non avevano le istruzioni in italiano e provenivano direttamente dalla Cina.

8.30 - Le parole di Papa Francesco in un'intervista al quotidiano 'Repubblica': "Ritrovate i piccoli gesti verso le persone più vicine, i vostri nonni, bambini, le persone che amiamo. Se viviamo questi giorni così, non saranno sprecati. Ho chiesto al Signore di fermare l'epidemia: Signore, fermala con la tua mano. Ho pregato per questo".