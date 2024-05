Il Napoli perde i pezzi: quante assenze con l’Udinese

Solo brutte notizie per il Napoli, contro l’Udinese azzurri in emergenza totale: si allunga la lista degli assenti

In una stagione maledetta, il Napoli si avvia verso un finale ancora più complicato, in cui potrebbe anche rimanere fuori da tutte le competizioni europee. Contro l’Udinese sarebbe fondamentale una vittoria per rilanciarsi almeno nel testa a testa per l’ottavo posto con la Fiorentina, ma in Friuli si presenterà una squadra azzurra assai incerottata.

Dopo Kvaratskhelia, che ieri ha accusato un risentimento muscolare, si sono fermati anche Raspadori e Dendoncker. Distorsione alla caviglia sinistra per l’attaccante, mentre il centrocampista belga ha avuto un risentimento muscolare. Ancora fuori anche Gollini e Zielinski, che non recuperano. Calzona potrà almeno contare su Juan Jesus e Politano, che si sono allenati in gruppo.