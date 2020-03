Coronavirus, UFFICIALE: la Fifa rinvia il Mondiale per Club | Serie A infrasettimanale

CORONAVIRUS MONDIALE PER CLUB FIFA UEFA SERIE A / Si pianifica il nuovo calendario del calcio: la Fifa ha accolto l'invito di Uefa e Conmebol di rinviare il Mondiale per Club in programma a giugno 2021 per permettere di recuperare in quel periodo Europei e Coppa Sudamericana.

La nuova competizione dovrà essere ricalendarizzata. Intanto l'Uefa lavora al nuovo calendario e ha diramato un comunicato dopo la riunione di oggi in cui si preannuncia che è possibile che i tornei nazionali vengano disputati durante la settimana, lasciando i weekend per la conclusione di Champions ed Europa League. Le ultimissime di calciomercato e non solo: clicca qui

LEGGI ANCHE >>> Emergenza Coronavirus, UFFICIALE: Europei nel 2021

Nel comunicato della Uefa si fa riferimento al nuovo calendario internazionale, vediamolo punto per punto:

- I playoff per Euro 2020 previste a fine marzo sono posticipate a giugno con riserve di rivalutazione della situazione;

- Rinvio Europei al 2021 (11 giugno-11 luglio);

- Le gare di qualificazioni europee in programma a giugno 2021 saranno riprogrammate;

- Le finali di Uefa Nations League, gli Europei Under 21 e gli Europei femminili saranno riprogrammati

A livello di club, invece, è stato deciso:

- L'impegno a completare i campionati nazionali entro il 30 giugno "qualora la situazione migliorasse e riprendere a giocare fosse sufficientemente sicuro";

- Possibilità di disputare le gare di campionato in turni infrasettimanali, lasciando i weekend per le coppe europee

- Possibilità di modifica ai turni di qualificazione di Champions ed Europa League nel caso in cui la stagione terminasse dopo il 30 giugno;