Calciomercato Milan, Rangnick smentisce l'accordo

CALCIOMERCATO MILAN RANGNICK / Momento difficile in casa Milan, con un weekend segnato dalla separazione da Boban e dalla sconfitta interna contro il Genoa. Si va verso i pieni poteri a Gazidis, con Rangnick che nella prossima stagione potrebbe prendere le redini in panchina. Del tedesco, Boban ha affermato, in questi giorni, che esisterebbe un accordo tra lui e i rossoneri già da dicembre.

Circostanza che però lo stesso Rangnick ha smentito in Germania a 'Sport1': "Non è assolutamente vero". Le dichiarazioni del manager teutonico, però, potrebbero essere semplicemente di pretattica.

