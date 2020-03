Serie A, UFFICIALE: convocato consiglio straordinario

SERIE A CORONAVIRUS CONSIGLIO STRAORDINARIO/ Con un comunicato ufficiale, la FIGC ha reso nota la convocazione di un consiglio straordinario per la giornata di martedì 10 marzo. Oggi la Serie A dovrebbe giocarsi per intero, ma i dubbi per il futuro del campionato restano, soprattutto vista la crescente emergenza legata al Coronavirus.

LA NOTA UFFICIALE

Vista la richiesta del Ministro per lo Sport Vincenzo Spadafora, sentito il Presidente del Coni Giovanni Malagò e preso atto della volontà del Consiglio della Lega di Serie A, titolata ad organizzare il campionato, di seguire le prescrizioni inserite nel DPCM sull’emergenza Covid-19 e quindi di volere disputare le gare in programma a porte chiuse, il Presidente della FIGC Gabriele Gravina ha convocato un Consiglio Federale straordinario per martedì 10 marzo.