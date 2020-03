CALCIOMERCATO JUVENTUS ZIDANE / La sconfitta col Lione nell'andata degli ottavi di finale di Champions League mette in bilico la qualificazione della Juventus e di certo non ha contribuito a rinsaldare la posizione di un Maurizio Sarri costantemente in discussione e sotto osservazioni. Da mesi, ormai, si rincorrono voci sulla panchina del tecnico toscano, con le ombre ingombranti di nomi come il sogno Pep Guardiola e quello di Zinedine Zidane che soprattutto di recente torna con una certa ricorrenza.

Nelle scorse ore anche il britannico 'Daily Mail' ha parlato di un'offerta che i bianconeri sarebbero pronti a sottoporre al tecnico francese: oltre 8 milioni di euro netti a stagione. Cifra distante dai quasi 17 percepiti in Spagna, ma comunque molto importante. E attenzione alle ultime frasi che arrivano dalla Spagna, con lo stesso tecnico Zidane che oggi in conferenza stampa ha parlato del suo futuro: "La certezza che resterò qui al Real Madrid non esiste - ha esordito Zidane commentando le voci di mercato -. Quello che importa è ciò che faccio ogni giorno. Mi sento supportato dal club, andiamo tutti nella stessa direzione, però sappiamo come funzionano queste cose. Oggi sono l'allenatore del Real, ma tutto può cambiare". Quindi sulle presunte offerte: "Non mi ha chiamato nessuno, non so nulla. Poi si dicono tante cose...".