Calciomercato, Juventus in 'crisi' | Dybala in bilico!

CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA/ Le porte chiuse ed i risultati non particolarmente esaltanti hanno fatto crollare il titolo in borsa della Juventus di Andrea Agnelli che ha dovuto lasciare il suo posto nel Ftse MIB della Borsa di Milano. Un periodo di certo non felicissimo per la Vecchia Signora che però, in una stagione nella quale tutto si deve ancora decidere, ha riportato alla ribalta il nome di Paulo Dybala, sempre più centrale nell'undici di Maurizio Sarri.

Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A---> clicca qui!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Calciomercato Juventus, accelerata per la panchina | C'è l'offerta!

Gli uomini mercato della Juventus, proprio in quest'ottica, vorrebbero blindare Paulo Dybala con il rinnovo di contratto. L'ex Palermo vorrebbe una cifra fra i 10 ed i 12 milioni di euro l'anno, e se non si dovesse trovare un accordo potrebbe spuntare uno scenario inaspettato. I bianconeri potrebbero essere infatti costretti a cedere Dybala al termine della stagione, senza rinnovo. Sulle sue tracce c'è sempre la Premier League, con in prima fila il Manchester United ed il Tottenham.