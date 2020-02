INTER INFORTUNIO HANDANOVIC / Inter col fiato sospeso nella settimana che porta al derby. Non bastava l'emergenza a centrocampo e la squalifica di Lautaro Martinez per i nerazzurri che devono fare i conti anche con l'infortunio del portiere e capitano Samir Handanovic che ha riportato un'infrazione al quinto dito.

Infortunio che lo ha costretto a saltare l'ultima sfida di campionato in casa dell'Udinese e lo tiene in forte dubbio in vista della gara col Milan di domenica sera. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Da qui a domenica il portiere sloveno valuterà giorno per giorno le sue condizioni. Non si esclude la possibilità che stringa i denti e si ripresenti regolarmente tra i pali nerazzurri già nel derby con il dito 'steccato'. Nel caso in cui non dovesse farcela, invece, spazio ancora a Padelli che contro l'Udinese ha garantito all'Inter la prima gara del 2020 senza subire gol.