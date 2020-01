Calciomercato Milan, futuro Piatek: summit con l'agente in corso

CALCIOMERCATO MILAN PIATEK / Il Milan, attivissimo in questa sessione di calciomercato, ha bisogno di piazzare anche qualche colpo in uscita. Con l'avvento di Zlatan Ibrahimovic pare ormai chiaro il ruolo da comprimario di Krzysztof Piatek, che potrebbe presto cambiare aria ad appena un anno dal suo approdo in rossonero. Come raccolto da 'Sky Sport', oggi pomeriggio il suo agente si è incontrato con i dirigenti Boban, Massara e Maldini per valutare le varie offerte pervenute.

Il polacco, infatti, è nel mirino di diversi club e suo padre è uscito allo scoperto nei giorni scorsi: "Se non gioca, lo farà altrove".

