CALCIOMERCATO INTER BARCELLONA ERIKSEN / L'Inter accelera per i rinforzi di gennaio. L'obiettivo primario in questa sessione di calciomercato è un valido centrocampista da consegnare a Conte per agevolare la corsa verso il primo posto in classifica, ora distante quattro punti. Così, nonostante le recenti indiscrezioni sul possibile inserimento del Barcellona nella corsa a Eriksen, i nerazzurri sembrano pronti già oggi ad affondare il colpo: clicca qui per restare aggiornato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ostacolo per Eriksen: rivale a sorpresa

Calciomercato Inter, summit per Eriksen: le ultime

Dopo una conference call avvenuta ieri tra Inter e Tottenham, riporta la 'Gazzetta dello Sport', i protagonisti della trattativa si sono aggiornati per un nuovo summit già oggi.

L'incontro, nonostante le recenti resistenze degli inglesi, potrebbe rivelarsi decisivo: tutto ruota attorno al peso dei bonus; nel tira e molla di Daniel, presidente degli 'Spurs', c’è anche la possibilità di alzare il prezzo oltre i 20 milioni. I nerazzurri, dal canto loro, forti della probabile cessione dial(che presto dovrebbe fruttare almeno 20 milioni di euro), hanno già l'accordo col giocatore, pronto a firmare un contratto fino al 2024 con opzione per un altro anno a 7,5 milioni di euro netti con bonus per arrivare a oltre 8 milioni. Infine, sarebbero stati già allacciati i contatti per definire i benefici del Decreto Crescita che permette all’Inter di spendere al lordo poco più di 11 milioni.è al lavoro: sono ore caldissime, quindi, per l'arrivo di Eriksen a

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, dal Milan il possibile 'assist' per Eriksen all'Inter

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, sprint finale per Eriksen | Le ultime di CM.IT