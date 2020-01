CALCIOMERCATO PSG CAVANI ATLETICO MADRID / Il calciomercato è entrato nel vivo e numerose trattative sono già andate a segno o stanno prendendo forma. In vista movimenti piuttosto importanti, in particolare grande attenzione, all'estero, per il futuro di Edinson Cavani. L'uruguaiano è ormai fuori dai piani di Tuchel al Psg e ha chiesto la cessione.

ll 'Matador' è oltretutto in scadenza di contratto a giugno.

Psg, doppio ostacolo per Cavani all'Atletico Madrid

Su di lui, come noto, l'Atletico Madrid, con Simeone che lo vorrebbe come rinforzo per l'attacco. Il 'Mundo Deportivo' in Spagna riferisce però che l'offerta presentata dai Colchoneros per liberarlo subito è troppo bassa. La proposta presentata sarebbe di circa 15 milioni di euro, con il Psg che invece chiede 30 milioni. Inoltre, l'Atletico deve prima procedere alla cessione di Lemar per abbassare il tetto salariale. Il giocatore francese piace molto all'Arsenal.

