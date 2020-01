Classifica ricavi club, Juventus nella top 10: in vetta dominio spagnolo

CLASSIFICA RICAVI CLUB DELOITTE JUVENTUS BARCELLONA / Come ogni anno, il report Deloitte Football Money League fa chiarezza sui ricavi del club di calcio stilando di fatto una vera e propria classifica. Nella stagione 2018-2019 il Barcellona ha scavalcato gli storici rivali del Real Madrid in vetta alla graduatoria, con un fatturato clamoroso da 840 milioni di euro, unica società a superare quota 800 in stagione. Al secondo posto proprio l'altra grande di Spagna ferma a quota 757,3, mentre chiude il podio il Manchester United con un fatturato di 711,5 milioni di euro, in crescita rispetto ai 665,8 milioni della stagione 2017-2018. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Classifica ricavi club, dalla Juventus all'Inter: la posizione delle italiane

Tra le prime 20 della classifica dei ricavi dei club ci sono 4 squadre italiane, una sola delle quali in top 10.

Si tratta della, trainata anche dal fattore Cristiano, con ben 459,7 milioni di euro, una cifra che consente al club di Agnelli di piazzarsi proprio al decimo posto. Il secondo club di Serie A è l'piazzata al quattordicesimo posto con 364,6 e con un +30% rispetto allo studio precedente. Sedicesima laa quota 231 mentre chiude il quadro il Napoli con 207,4.

La classifica dei ricavi di club:

Barcellona (840.8) Real Madrid (757.3) Manchester United (711.5) Bayern Monaco (660.1) PSG (635.9) Manchester City (610.6) Liverpool (604.7) Tottenham (521.1) Chelsea (513.1) Juventus (459.7) Arsenal (445.6) Borussia Dortmund (377.1) Atletico Madrid (367.6) Inter (364.6) Schalke 04 (324.8) Roma (231) Lione (220.8) West Ham (216.4) Everton (213) Napoli (207.4)

