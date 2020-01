ROMA JUVENTUS DEMIRAL / Brutta tegola in casa Juve per Maurizio Sarri. Dopo aver sbloccato il match dell'Olimpico dopo 3 minuti, Demiral è stato costretto a lasciare il campo al minuto 18' dopo un movimento innaturale del ginocchio sinistro. Il difensore bianconero ha provato a stringere i denti e a ritornare sul rettangolo verde di gioco ma Sarri è stato costretto a ricorrere al primo cambio: in campo al suo posto De Ligt. Il match perde quindi subito uno dei suoi protagonisti.

Un avvio importante quello dell'ex Sassuolo, testimoniato anche dall'importantissima rete che ha sbloccato la partita. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

