CALCIOMERCATO INTER PSG ICARDI TUCHEL / Mauro Icardi si è preso il Psg. Il bomber argentino, a suon di gol (17 in 19 gare giocate) sta incantando sotto la Torre Eiffel, prestazione a dir poco da urlo nella tripletta contro il Saint-Etienne.

Un rendimento che probabilmente convincerà i francesi al termine della stagione a riscattarlo dall, per la gioia delle casse del club nerazzurro.

Calciomercato Inter, Tuchel sul futuro di Icardi al Psg

Del futuro di Icardi ha parlato in conferenza stampa Tuchel, tecnico del Psg, in realtà senza sbottonarsi troppo ma dimostrando di apprezzare molto le sue doti. "Non posso parlare del suo prezzo e del fatto che sia possibile acquistarlo o meno - ha spiegato - Non è il momento, ma onestamente sono impressionato. E' molto professionale, capisce bene il gioco e contribuisce in fase difensiva. Sapevamo che facesse gol, ma lavora anche molto per la squadra. Sono contento di lui".

