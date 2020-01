Inter, dalla Spagna: Vidal sta forzando la mano per raggiungere Conte

CALCIOMERCATO INTER VIDAL / Si avvicinano giorni davvero importanti per l'Inter impegnata in un ciclo di fuoco in campo e molto attiva sul calciomercato per regalare al tecnico Conte i rinforzi richiesti per completare la rosa e puntare a lottare per lo scudetto fino alla fine. In cima alla lista delle priorità c'è il centrocampo, con un nome su tutti cerchiato in rosso nell'elenco degli obiettivi: quell'Arturo Vidal individuato da Conte come l'elemento ideale per dare alla rosa una botta di esperienza ad alti livelli ed un'ulteriore bocca da fuoco per aumentare le reti. Tutte le news di calciomercatoe non solo: Clicca Qui!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Marotta: mega-offerta a Eriksen, spunta la contropartita

Calciomercato Inter, le ultime su Vidal

L'eliminazione del Barcellona dalla Supercoppa di Spagna in semifinale può accelerare i tempi per gli uomini mercato nerazzurri, in un senso o nell'altro.

Secondo quanto riferisce il quotidiano 'Mundo Deportivo', molto vicino alle cose di casa Barça, l'ultima offerta interista sarebbe impostata sul prestito oneroso da 3 milioni di euro più 15 per il diritto di riscatto a fine stagione. Il Barcellona non ha ancora dato una risposta, attendendo anche di sciogliere i dubbi sulla questione allenatore:è in bilico e l'arrivo di un nuovo allenatore potrebbe bloccare la partenza del cileno. La novità però riportata in queste ore dalla stessa fonte catalana riguarda la volontà del giocatore, che avrebbe maturato la decisione di lasciare il 'Camp Nou' subito proprio a causa dei rapporti tesi con l'allenatore che, a suo dire, lo sta sottovalutando. A meno di ribaltoni nelle prossime ore dunque, Vidal avrebbe deciso di forzare la mano col Barcellona per non aspettare gli ultimi giorni di gennaio per trasferirsi all'Inter dove avrebbe un ruolo di primo piano che con Valverde in blaugrana non sta avendo. Il tutto mentre parallelamente vanno avanti i contatti per Eriksen , altro grande obiettivo dell'Inter.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, ULTIME CM.IT: retroscena Icardi-Milan, i perché dello stop

Calciomercato Inter, attesa per Vidal: pressing su Eriksen. Le ultime