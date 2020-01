CALCIOMERCATO INTER MAROTTA VIDAL / Arturo Vidal continua ad essere un obiettivo di calciomercato dell'Inter di Antonio Conte. Il cileno è in cima alla lista dei desideri per rinforzare un centrocampo che necessita di rinforzi per continuare a coltivare il sogno Scudetto.

I prossimi giorni saranno quelli decisivi per conoscere il futuro dell'ex Juventus: la situazione legata alla panchina del Barcellona potrebbe influire in un modo o nell'altro.

Mel frattempo arrivano le parole di Marotta, che conferma l'interesse per Vidal: "Il suo arrivo dipende da diversi fattori - ammette l'Amministratore Delegato nerazzurro ai microfoni della Rai in occasione della celebrazione dei 60 anni di 'Tutto il Calcio Minuto per Minuto' - Non nascondo che è un giocatore importante per noi, ma la posizione del tecnico del Barcellona è a rischio e se dovesse cambiare non so cosa possa succedere".

SCUDETTO - "Conta arrivare in fondo anche se la Juventus ha capacità e valori per arrivare davanti a noi - prosegue Marotta - L'Inter vince lo Scudetto se i bianconeri lo perdono".

