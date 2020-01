p>CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS FIORENTINA PSG CASTROVILLI / Gaetano, centrocampista classe 1997 della, è destinato ad essere uno dei pezzi più pregiati della prossima finestra estiva di calciomercato. Il presidente Commisso è tornato a parlare del suo futuro, monitorano con attenzione il giocatore che però ha richiamato l'interesse anche di altri top club europei. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Calciomercato Juventus e Inter, un top club europeo punta Castrovilli

Nonostante il campionato non del tutto esaltante della Fiorentina, Castrovilli è riuscito comunque a mettere in mostra il suo talento nella sua prima parte di stagione, fino ad arrivare all'esordio in Nazionale. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', il Paris Saint Germain sembrerebbe fortemente interessato al gioiello azzurro ed è pronta a sfidare Inter e Juventus sul mercato per portarlo in Francia.

