Inter, si complica un affare in uscita: la 'colpa' è della Fiorentina

CALCIOMERCATO INTER GABIGOL ICARDI / Dal pressing su Giroud a quello per Ashley Young, l'Inter continua a monitorare il mercato in entrata, eppure i nerazzurri puntano anche a piazzare una cessione importante. Si tratta di Gabigol, stella indiscussa della Libertadores del Flamengo ed in attesa di capire il suo reale destino. Secondo quanto sottolineato da 'Tuttosport' il club brasiliano sta definendo il prestito del giovane Pedro dalla Fiorentina per l'attacco.

Una mossa che consentirebbe quindi ai carioca di avere meno fretta di accontentare le richieste dell'Inter. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Napoli, ultime CM.IT | Ultimatum ad Amrabat

L'altra grande cessione in attacco per i nerazzurri potrebbe avvenire la prossima estate con Mauro Icardi che continua a dominare con la maglia del PSG. Il centravanti argentino dopo la tripletta in Coppa di Francia ha rimandato ogni discorso sul futuro a fine stagione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter e Milan, incontro per il super scambio. Ultimatum a Vidal

Calciomercato Inter e Genoa, Radu cambia maglia | Scenari e ultime CM.IT