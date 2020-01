CALCIOMERCATO NAPOLI DEMME / Affare in dirittura d'arrivo: Diego Demme è vicino ad essere un nuovo calciatore del Napoli. Operazione in chiusura con il centrocampista italo-tedesco che potrebbe già sbarcare nelle prossime ore in Italia per sostenere le visite mediche nella giornata di domani e firmare il contratto che lo legherà al club partenopeo per cinque stagioni con ingaggio di 1,8 milioni a stagione.

La trattativa è stata anticipata da Calciomercato.it nella giornata di ieri: l'arrivo di Demme non sarà l'unico a centrocampo: l'idea del Napoli è, infatti, quella di chiudere un altro colpo a centrocampo.

Calciomercato Napoli, fatta per Demme: ora Lobotka

Il candidato principale continua ad essere Stanislav Lobotka per il quale la speranza degli azzurri è chiudere entro venerdì: se non dovesse arrivare la fumata bianca per lo slovacco, il Napoli avrebbe già pronta l'alternativa che corrisponderebbe al nome di Seri del Nizza. Intanto Giuntoli è pronto a piazzare il primo colpo per il centrocampo: Diego Demme stasera dovrebbe sbarcare in Italia e iniziere l'iter per formalizzare il suo approdo in azzurro. Poi il 28enne si metterà a disposizione di Rino Gattuso.

