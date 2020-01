Calciomercato Inter, lo scambio che può far saltare il colpo Giroud

CALCIOMERCATO INTER GIROUD / Parallelamente alla trattativa per Ashley Young e i discorsi a centrocampo, l'Inter tiene d'occhio le occasioni in giro per l'Europa alla ricerca anche di un attaccante importante da inserire in rosa come alternativa ai titolari Lautaro Martinez e Lukaku. Il ritorno di Sanchez dopo l'infortunio, infatti, non basta e i dirigenti nerazzurri stanno valutando la possibilità di ingaggiare un nuovo bomber, con il nome di Olivier Giroud che per caratteristiche e costi rappresenterebbe l'ipotesi in cima alle preferenze interiste.

In scadenza di contratto a fine stagione, il bomber del Chelsea sta cercando una nuova squadra dove rilanciarsi in vista dell'Europeo e l'Inter, forte anche del feeling tra il giocatore ed il tecnico, si è messa in ascolto. Clicca qui per restare aggiornato.

Dall'Inghilterra però arrivano notizie che potrebbero costringere i nerazzurri a cambiare i propri piani. Secondo quanto scrive il 'Daily Mirror' infatti, il Chelsea alla ricerca di un altro attaccante più giovane e con caratteristiche differenti avrebbe messo nel mirino Moussa Dembele del Lione e sarebbe pronto ad offrire ai transalpini il cartellino di Giroud più un conguaglio economico importante, in un affare da circa 50 milioni di euro complessivi.

