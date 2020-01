PAGELLE E TABELLINO MILAN-SAMPDORIA: Disastro Suso-Calabria, muro blucerchiato

PAGELLE MILAN SAMPDORIA VOTI / Il Milan lascia il campo tra i fischi dei tifosi. L'ingresso di Ibra nella ripresa non basta. Match disastroso di Calabria e Suso. Super muro difensivo di Chabot e Colley nella Samp, non pervenuto Quagliarella. ECCO I VOTI:

MILAN

Donnarumma 7 - Super intervento su Gabbiadini salva risultato, poi è attento come al solito.

Calabria 4 - Disastroso anche oggi, troppi passaggi errati e poca spinta sulla destra.

Musacchio 6 - Prova concentrata dell'argentino, non va mai in affanno contro gli attacchi blucerchiati. L'unica paura per il Milan viene fuori dall'errore di Bennacer dove entrambi i centrali sono incolpevoli.

Romagnoli 6 - Nessun rischio, il capitano strappa la sufficienza

Theo Hernandez 6,5 - Solita spinta sulla sinistra, le vacanze non lo hanno appesantito ma non basta al Milan.

Krunic 6 - Ci mette la solita grinta, facendo meglio di Kessie, ma non sfrutta un ottimo pallone di Ibra. Dall'85' Paqueta s.v

Bennacer 5 - Lancia in porta Gabbiadini con un tocco maldestro, cresce col passare del tempo ma non merita la sufficienza

Bonaventura 5,5 - Ancora un passo indietro per Jack apparso appannato - dal 55' Leao 6,5 - Entra bene in campo, impegna Audero e si mette in evidenza con diversi strappi importanti.

Suso 4 - Non salta mai l'uomo, più lento del solito, spreca solo davanti ad Audero e sbaglia l'impossibile. Il pubblico lo fischia giustamente

Piatek 5 - Quasi un'ora per il polacco in cui riesce ad incidere poco ma non è tutta colpa sua - Dal 55' Ibrahimovic 6 - Ci prova due volte di testa ma debolmente, poi serve un pallone d'oro a Krunic che sbaglia sotto porta, svirgolando.

Calhanoglu 6 - Meglio con Ibra in campo e da trequartista, sfiora anche il gol.

All.: Pioli 5,5 - Il 4-3-3 non sembra essere il modulo giusto per un Milan senza esterni.

I rossoneri tirano poco, la speranza è che Ibra torni in forma presto per salvare il salvabile.



SAMPDORIA

Audero 6 - Attento su Calhanoglu e Leao, un'uscita a vuoto mette i brividi a tutta la Samp

Bereszynski 6 - Non spinge molto ma in fase difensiva si fa valere, strappando la sufficienza

Colley 7 - Prova attenta del centrale, non la fa vedere mai a Piatek, si difende come può con Ibra

Chabot 7 - Supera la prova San Siro alla grande con interventi puntuali, Ranieri dietro può stare davvero tranquillo

Murru 6 - Tiene a bada Suso senza particolari problemi

Thorsby 6 - Dà una mano alla difesa, spesso appare troppo irruente ma a San Siro è giustificato

Vieira 6,5 - Gioca un'ottima gara, ci mette tanta grinta e muscoli, lottando su ogni pallone.

Linetty 6 - Prova attenta del centrocampista polacco, senza alcuna sbavatura

Ramirez 5,5 - La Samp fa davvero poco con lui in campo, non riesce ad accendere la luce. Fuori per infortunio - 29' De Paoli s.v. dal 40' Jankto - Si fa notare più dei compagni di cui ha preso il posto, non si mette in evidenza ma sbaglia quasi nulla.

Gabbiadini 5 - Spreca davanti a Donnarumma su 'assist' di Bennacer, avrebbe potuto fare di più

Quagliarella 4 - Non pervenuto, non la vede praticamente mai. Dall'85' Ekdal s.v

Ranieri 6 - La sua esperienza per strappare un punto a San Siro. Il 4-4-2 lascia davvero pochi spazi al Milan

Arbitro: Massa 5,5 - Nessun errore da matita rossa ma l'arbitro di Imperia fischia troppo.

TABELLINO

MILAN-SAMPDORIA 0-0



MILAN (4-3-3): Donnarumma G.; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernández; Krunić, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piątek, Çalhanoğlu. A disp.: Donnarumma A., Reina; Caldara, Conti, Gabbia; Brescianini, Kessie, Paquetá; Castillejo, Ibrahimović, Leão, Maldini. All.: Pioli.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Chabot, Murru; Thorsby, Vieira, Linetty, Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella. A disp.: Falcone, Seculin; Augello, Depaoli, Regini; Ekdal, Jankto, Léris; Bonazzoli, Maroni, Ramírez, Rigoni. All.: Ranieri.



Arbitro: Massa di Imperia.

Ammoniti: 13' Krunic (M), 67' Thorsby, 70' Colley, 78' Bereszynski, 91' Linetty

Espulsi:

Gol: