CALCIOMERCATO NAPOLI LOBOTKA /Stanislav Lobotka, come anticipato da Calciomercato.it, ha chiesto al tecnico del Celta Vigo di non scendere in campo contro l'Osasuna avvicinandosi ulteriormente al Napoli. Il tecnico dei galiziani, Oscar Garcia, dopo il pareggio (1-1) di questa sera, ha confermato la nostra indiscrezione in conferenza stampa: "Lobotka mi ha detto che non era concentrato per questa partita e per tale ragione non è sceso in campo.

Ho bisogno di calciatori sereni e l'ho lasciato fuori dai convocati".

Calciomercato Napoli, da domani riparte la trattativa per Lobotka

Il tecnico, per la prima volta, non ha escluso la partenza del centrocampista nei prossimi giorni: "Non so quale sarà il suo futuro". Da domani, Napoli e Celta Vigo riprenderanno le negoziazioni per il trasferimento, che potrebbe chiudersi intorno ai 22 milioni di euro, a metà strada tra le richieste spagnole (25) e la proposta partenopea (18).

