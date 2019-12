CALCIOMERCATO NAPOLI KOUTRIS / Il Napoli ha come priorità il centrocampo: Giuntoli sta lavorano per assicurare Lobotka a Gattuso all'inizio del nuovo anno, con l'obiettivo di annunciarlo appena riaprirà il mercato (2 gennaio).

Affare vicino alla conclusione e che ha bloccato per ora tutti gli altri discorsi relativi ad entrate ed uscite: gli azzurri, infatti, si concentreranno su altri profili ed eventuali cessioni soltanto una volta chiuso l'affare per il 25enne slovacco del

In particolare, il Napoli potrebbe operare anche in difesa con l'arrivo di un terzino sinistro in caso di addio (probabile) di Ghoulam: oltre ai soliti nomi (da Rodriguez a Igor), i partenopei starebbero monitorando da tempo anche il greco Leonardo Koutris: 24 anni, origini brasiliani, in questa stagione ha visto poco il campo con l'Olympiacos. Appena sei le presenze raccolte in totale, prima di finire in tribuna: per lui un addio a gennaio è molto probabile e il Napoli starebbe studiando la situazione per capire se il terzino possa fare al caso di Gattuso.

