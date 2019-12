CALCIOMERCATO INTER GIROUD / Nessun dubbio stando anche a quanto riportato dalla Francia: Giroud, in scadenza nel 2020 con il Chelsea, vuole l'Inter. Secondo 'Le10Sport', la punta dei Blues continua a dare priorità alla maglia nerazzurra.

Inter, non solo Giroud: c'è anche Llorente

Il tecnicolo rivorrebbe e Marotta ha intavolato da tempo una trattativa con il suo entourage, ma va ancora trovata l'intesa definitiva tra le parti: il calciatore dei Blues punta ad un contratto molto ricco e lungo, almeno di due anni e mezzo. Alla finestra, il Lione e due club inglesi.

Inevitabilmente, la società nerazzurra è costretta a valutare anche altri nomi. E in cima alla lista come eventuale sostituto di Giroud c'è Llorente. L'attaccante spagnolo non è rimasto molto soddisfatto del suo utilizzo e spera di poter contendere lo scudetto alla sua ex squadra, la Juventus.

seguiranno aggiornamenti