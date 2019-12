Calciomercato Milan, countdown Ibrahimovic: sale Jovic. E a centrocampo...

CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC JOVIC / L'attesa ormai è quasi finita. Settimane di voci ed indiscrezioni sono pronte ad essere archiviate con Zlatan Ibrahimovic che dopo aver tenuto sulle spine mezzo mondo calcistico a breve scioglierà i dubbi sul suo futuro. Ritiro o ritorno al Milan: Ibra è arrivato a questo bivio e subito dopo Natale la decisione dovrebbe essere annunciata. I rossoneri rimangono in attesa, seppur infastiditi dai dubbi dello svedese che gli uomini mercato milanisti avrebbero voluto a disposizione già ad inizio dicembre. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, sale Jovic

Anche per questo motivo il Milan ha lavorato e continua a lavorare intensamente sulle possibili alternative, perché viste le difficoltà di Piatek e Rafael Leao e la partenza sempre più probabile di Ante Rebic, un attaccante serve a prescindere.

Calciomercato Milan, le manovre a centrocampo

Con Mandzukic destinato a volare in Qatar , Moiseche dovrebbe essere blindato da Ancelotti all'Everton, il nome che prende quota in queste ore è quello di Luka. Deludente il suo avvio al Real Madrid, tanto che si parla già di un possibile addio nella finestra di gennaio. Il Milan si è messo al lavoro grazie ai rapporti con l'agente Ramadani che cura anche gli interessi di Rebic. Secondo 'Tuttosport' quindi prende quota un'operazione incrociata con il procuratore protagonista, pronto a riportare Rebic all'Eintracht e sostituirlo con il serbo del Real. Si tenta la via del prestito con diritto di riscatto, cercando di anticipare soprattutto la forte concorrenza dalla Premier League.

Ma non solo attacco. Previsti movimenti anche a centrocampo dove fondamentale sarà la cessione di Kessie, corteggiato dal Napoli ed in Premier League. Con l'incasso derivante dalla vendita dell'ivoriano i rossoneri avrebbero il tesoretto per completare altre operazioni. In entrata, quindi, il nome caldo degli ultimi giorni è quello di Nemanja Matic, centrocampista in scadenza col Manchester United e seguito pure da Inter ed Atletico Madrid. Da non scartare anche Elneny, mentre Xhaka sembra orientato al ritorno in Bundesliga dove lo vuole l'Hertha Berlino.

