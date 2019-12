CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER FIORENTINA COMMISSO CHIESA / Sempre attente alla situazione di Federico Chiesa, oggi Juventus e Inter hanno ricevuto un nuovo segnale dal presidente Commisso, che ha rilasciato alcune parole sul momento della sua Fiorentina e le prospettive del calciomercato invernale. Il futuro del talento italiano dovrebbe essere ancora in Toscana, nonostante il patron italoamericano non possa dirlo con assoluta certezza: clicca qui per restare aggiornato.

Calciomercato, annuncio Commisso su Chiesa: le ultime

Obiettivo concreto della Juventus fino ai momenti finali della scorsa sessione estiva, Chiesa sembra destinato a restare a Firenze almeno fino al termine dell'attuale stagione, come ha confermato nuovamente Commisso: "Non lo so. Lui e suo padre ci siamo incontrati. Enrico vuole il bene di suo figlio ed è una persona eccezionale.

Credo che lui voglia fare bene - le sue parole a 'Radio Bruno' - Sono quasi sicuro che rimarrà con noi fino a giugno e dopo si vedrà, deve prendere una decisione che è il bene di entrambi".

Fiorentina, da Politano a Florenzo: Commisso sul mercato invernale

Commisso ha poi parlato dei tanti nomi per il mercato invernale: "Soffro come tutti quando le cose non vanno bene, faremo qualcosa a gennaio, ma non parlo di individui. I nostri giocatori si devono tutelare con rispetto della Fiorentina - ha proseguito il presidente - Florenzi, Politano, Kalinic? Sono al corrente di tutto, conosco la sua storia. Sono curioso di vedere in campo Pedro, ma deve accettare le decisioni del tecnico che ha le sue responsabilità. Vediamo se rimarrà a Firenze o meno, per il momento non ho parlato con Pradè, con nessuno. A gennaio prenderemo decisione con Pedro e con altri giocatori che possono arrivare alla Fiorentina. Quale giocatore portare alla Fiorentina? Se lo dico il prezzo raddoppia per noi (ride, ndr)".

