CALCIOMERCATO INTER RITORNO ICARDI PSG WANDA NARA - Mauro Icardi si è ambientato molto bene a Parigi, dove sta facendo le fortune dell'allenatore del Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel. Arrivato nell'ultimo giorno di mercato dall'Inter, in prestito con diritto di riscatto, il 26enne di Rosario ha realizzato ben tredici gol in sedici presenze stagionali. E mentre si parla del possibile riscatto da parte del Psg, la moglie e agente, Wanda Nara, non chiude le porte ad un eventuale ritorno. "Io vivo ancora a Milano.

Vedremo quale sarà la cosa migliore per la carriera di Mauro - l'anticipazione dell'intervista che andrà in onda a 'Verissimo', su Canale 5, sabato prossimo - L'ultimo giorno di calciomercato è arrivata questa opzione del Psg alla quale abbiamo subito detto sì, perché sapevamo che sarebbe stata un gran successo per lui. Il destino, però, non so dove ci porterà". Infine, la showgirl argentina ha parlato anche dell'eliminazione della squadra didalla: "Mi è dispiaciuto molto, perché ho un figlio che è un tifoso interista e ha pianto come tante altre volte. Noi siamo ancora dell'Inter, Mauro ha un contratto con i nerazzurri".