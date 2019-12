CALCIOMERCATO NAPOLI KOULIBALY / Nonostante i primi passi registrati tra De Laurentiis e i giocatori del Napoli verso una tregua, la situazione in casa azzurra resta da monitorare soprattutto verso il futuro e le prossime finestre di mercato. Su Calciomercato.it avevamo raccontato i primi contatti tra allenatore e presidente per ‘negoziare’ una pace necessaria dopo l’ammutinamento post Salisburgo, il presidente però sembra intenzionato a rifondare l'organico a partire dalla prossima estate.

Calciomercato Napoli, rifondazione De Laurentiis: anche Koulibaly rischia

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport' De Laurentiis si sarebbe convinto alla rivoluzione come unico modo per ripartire forte e proseguire il percorso di crescita del suo Napoli. Tra le cessioni previste per l'estate prossima c'è anche quella di Kalidou Koulibaly. Dopo aver rifiutato nella scorsa estate un'offerta da 100 milioni di euro dal Manchester United, difficilmente la scelta sarà la stessa qualora arrivi sulla scrivania della dirigenza azzurra la stessa proposta sempre dalla Premier League, con il Liverpool di Klopp pronto all'affondo. Nelle intenzioni del presidente c’è una rifondazione dell’organico, una sorta di rigenerazione del gruppo, soprattutto dopo quanto accaduto in questa prima parte di stagione.

