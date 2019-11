MANCHESTER CITY GUARDIOLA / Sembrava che la sua permanenza al City fosse ormai agli sgoccioli e invece negli ultimi giorni si sono susseguite dichiarazioni di apertura alla sua conferma: Pep Guardiola potrebbe restare al Manchester anche oltre il contratto in scadenza nel 2021. Dopo le parole del presidente, arrivano quelle dello stesso manager spagnolo che parla apertamente della possibilità di rinnovo e spiega quando e in base a cosa verrà presa la decisione.

Attualmente legato ai 'Citizens' fino al 2021, Guardiola spiega: "Sono aperto a prolungare il contratto, mi sento molto a mio agio a lavorare in questo club". Un'apertura però a determinate condizioni: "Voglio vedere come mi sento io, voglio vedere i miei giocatori: non è una questione semplice, non si può ridurre tutto a voglio prolungare. Voglio valutare come stiamo lavorando ancora insieme tra due anni: questa è la cosa più importante dopo cinque anni insieme.

Dobbiamo sentire che possiamo ancora lavorare insieme e divertirci a farlo".

Addio rimandato quindi per Pep Guardiola che qualche settimana fa non aveva escluso un suo approdo in Italia, dopo la suggestione Juventus di quest'estate: "E' possibile che venga ad allenare in Italia, sarebbe bellissimo. Sono stato allenato da Mazzone e da Capello, mi sono trovato benissimo: amo molto questo Paese".

