CALCIOMERCATO JUVENTUS MIRANCHUK / Smentita la pista Juventus, ma per nel futuro di Aleksei Miranchuk potrebbe esserci comunque la Serie A. Tra i trascinatori della Lokomotiv Mosca euroavversaria dei bianconeri in Champions League, il centrocampista offensivo classe '95 ha acceso su di sé i riflettori del calciomercato con un avvio di stagione da 8 gol e 4 assist in 17 partite. Bottino di spessore che aveva agevolato l'accostamento alla 'Vecchia Signora', sfociato poi in voci di un accordo già raggiunto poi smentito dall'agente.

Calciomercato Juventus, Miranchuk proposto al Milan

In attesa di possibili, nuovi sviluppi comunque, spunta un'altra ipotesi per il talento russo. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo

Perché secondo quanto riferisce 'La Gazzetta dello Sport' in questi giorni Aleksei Miranchuk sarebbe stato proposto al Milan, a caccia di rinforzi nel reparto offensivo in vista della sessione di gennaio. In scadenza di contratto nel 2021, viene valutato circa 20 milioni di euro ma per caratteristiche non è esattamente l'elemento che i rossoneri starebbero cercando ora.

