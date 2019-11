CALCIOMERCATO ROMA FLORENZI / La Roma ha ritrovato Alessandro Florenzi dal primo minuto nel match di campionato contro il Brescia. Larga vittoria dei giallorossi sulle 'Rondinelle', con la squadra di Fonseca che si è imposta grazie alle reti di Smalling, Mancini e Dzeko. C'era curiosità per il ritorno in campo di Florenzi, dopo le esclusioni delle ultime settimane dove il tecnico portoghese lo aveva utilizzato con il contagocce.

Roma, rilancio Florenzi: titolare e applausi dei tifosi

Prestazione positiva e senza sbavatura per il Nazionale azzurro, regolarmente convocato da Roberto Mancini per le ultime due sfide dell'Italia con Bosnia e Armenia nonostante il poco minutaggio nella Capitale.

Florenzi è stato anche applaudito dal pubblico dell''Olimpico' alla sua uscita dal campo nel finale dopo la sostituzione con

Calciomercato Roma, Florenzi convince Fonseca: Inter più lontana

Anche Fonseca, a fine partita, ha sottolineato con soddisfazione la prova di Florenzi parlando davanti ai giornalisti: "E' una situazione normalissima. Florenzi ha sempre lavorato con impegno e oggi ha fatto bene in campo". Un ritrovato idillio con allenatore ed ambiente che potrebbe cambiare anche le carte in tavola sul fronte mercato, con la conferma in maglia giallorossa per l'eclettico laterale nella finestra invernale. Florenzi, a caccia di maggiore spazio, negli ultimi tempi era stato accostato a diverse squadre - Inter in particolare - in caso di addio a gennaio alla Roma.

