Fantacalcio, consigli e probabili formazioni della 13a giornata

FANTACALCIO CONSIGLI TREDICESIMA GIORNATA/ La 13esima giornata di Serie A ritorna con un sabato davvero ricco di match importanti. Niente formazioni da consegnare al venerdì per il Fantacalcio, si parte con l'anticipo di Bergamo di giorno 23 tra Atalanta-Juventus, poi, 3 ore dopo, sarà la volta di Milan-Napoli a San Siro. A chiudere Torino-Inter alle 20.45. La domenica, invece, avrà inizio con il derby tra Bologna e Parma in programma alle 12.30. Nel pomeriggio le attenzioni saranno rivolte alle due romane impegnate rispettivamente contro Brescia e Sassuolo. Il turno andrà in archivio lunedì sera con Spal-Genoa. Calciomercato.it vi propone le probabili formazioni ed i consigli per il Fantacalcio della 13a giornata della Serie A 2019/2020, con tutti i protagonisti analizzati partita per partita.

Per restare aggiornato con tutte le news del calcio CLICCA QUI.

Fantacalcio, probabili formazioni e consigli per la 13a giornata

Atalanta-Juventus sabato ore 15.00

⚡Hot: Zapata torna per lasciare il segno! Dybala-Ramsey momento super

⛔Not: de Ligt può andare in difficoltà con il duo colombiano

⚽Sorpresa: Hateboer può far male dalla parte di De Sciglio

Atalanta: (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Pasalic, Gosens; Gomez; Zapata, Muriel.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, De Sciglio; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo.

LEGGI ANCHE ----> Juventus, da Pjanic a Cristiano Ronaldo: il report ufficiale

Milan-Napoli sabato ore 18.00

⚡Hot: Insigne ha un ottimo rapporto con San Siro.

Zielinski sfida Krunic⛔Not: Rebic non convince, lasciatelo fuori!⚽Sorpresa: Conti, disastro o voto super? Stavolta noi puntiamo sulla seconda(4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Paquetà, Biglia, Krunic; Suso, Piatek, Bonaventura.(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Zielinski, Fabian Ruiz, Insigne; Lozano, Mertens.

Torino-Inter sabato ore 20.45

⚡Hot: Belotti vs Lukaku: sfida tra bomber veri! Ansaldi e Lautaro promossi

⛔Not: Gagliardini può restare fuori, scegliete altro.

⚽Sorpresa: Finalmente Skriniar, a caccia di un gol di testa!

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Rincon, Meité, Ansaldi; Berenguer, Belotti.

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Gagliardini, Biraghi; Lautaro, Lukaku.

LEGGI ANCHE --->Torino-Inter, ESCLUSIVO Ferrante: "Belotti o Lukaku? Non ho dubbi"

Bologna-Parma domenica ore 12.30

⚡Hot: Tante assenze, Palacio e Kulusevski pronti a emergere

⛔Not: Kucka non sembra più quello della passata stagione

⚽Sorpresa: Orsolini ha il piede caldo dopo la Nazionale

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Tomiyasu, Denswil, Krejci; Medel, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Barillà; Kulusevski, Siligardi, Sprocati.

Verona-Fiorentina domenica ore 15.00

⚡Hot: Silvestri si può mettere ancora! Verre e Ribery da voto altro!

⛔Not: Lirola ancora out, niente bonus per lui

⚽Sorpresa: Rrahmani vs Milenkovic: bonus da dietro!

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Dawidowicz, Gunter; Faraoni, Amrabat, Pessina, Lazovic; Verre, Zaccagni; Salcedo.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Badelj, Zurkowski, Dalbert; Ribery, Chiesa.

Roma-Brescia domenica ore 15

⚡Hot: Dzeko è pronto a tornare al gol. Bisoli ha sempre mostrato una buona continuità

⛔Not: Se dovesse giocare, Balotelli non sta vivendo un grandissimo periodo

⚽Sorpresa: Occhio alla precisione dal dischetto di Veretout

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Smalling, Kolarov; Mancini, Veretout; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Dzeko.

Brescia (4-3-3): Joronen; Sabelli, Magnani, Cistana, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Ayè, Balotelli, Donnarumma.

Sampdoria-Udinese domenica ore 18

⚡Hot: Ekdal e Mandragora sono le due certezze delle squadre

⛔Not: De Maio non convince

⚽Sorpresa: Musso sta impressionando in quest'inizio di stagione

Sampdoria (4-4-2): Audero; Depaoli, Colley, Ferrari, Murru; Thorsby, Ekdal, Vieira, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella.

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Samir; Stryger Larsen, Mandragora, Jajalo, De Paul, Sema; Lasagna, Nestorovski.

Sassuolo-Lazio domenica ore 15

⚡Hot: Caputo è tornato alla grande. Correa, che stagione!

⛔Not: Radu è soggetto a troppi cartellini

⚽Sorpresa: Aria di derby capitolino per Defrel

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Romagna, Marlon, Kyriakoupoulos; Duncan, Obiang, Magnanelli; Defrel, Caputo, Boga.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

Lecce-Cagliari domenica ore 20.45

⚡Hot: Lapadula è a caccia di gol pesanti. Bene anche Nainggolan e il solito Nandez

⛔Not: Meccariello non è la vostra prima scelta

⚽Sorpresa: Pisacane sta facendo molto bene nelle ultime uscite

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Meccariello, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Petriccione; Mancosu; La Mantia, Lapadula.

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Klavan, Pisacane, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone.

SPAL-Genoa lunedì ore 20.45

⚡Hot: Reca è una bella scoperta per Semplici. Occhio a Gumus

⛔Not: Lerager non ha convinto finora

⚽Sorpresa: Strefezza ha un talento inespresso che potrebbe sprigionare proprio lunedì

SPAL (3-5-2): Berisha; Igor, Vicari, Felipe; Strefezza, Murgia, Missiroli, Kurtic, Reca; Petagna, Floccari.

Genoa (4-2-3-1): Radu; Ghiglione, Romero, Zapata, Ankersen; Lerager, Schone; Cassata, Pandev, Pinamonti; Gumus

Martin Sartorio/Giorgio Trobbiani

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, assalto Mourinho: vuole l'attaccante!

Calciomercato Juventus, Emre Can può tornare in patria ma c'è un problema