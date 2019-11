CALCIOMERCATO INTER ROMA CASTROVILLI / Tra le sorprese più belle di questo primo trimestre di campionato, è impossibile non menzionare Gaetano Castrovilli. Confermato in estate da Vincenzo Montella, il centrocampista ha ripagato la fiducia del tecnico e della Fiorentina a suon di ottime prestazioni e gol, meritandosi il debutto in Nazionale e le attenzioni di numerosi club in sede di calciomercato. L'Inter, ad esempio, sta monitorando già da tempo i progressi del ventiduenne pugliese, autore di tre gol e due assist.

Un interessamento che ha persuaso la dirigenza viola a prolungare il contratto fino al 30 giugno del 2024.

Inter, obiettivo Castrovilli: Marotta può giocarsi due carte

Calciomercato Inter e Milan, anche la Roma su Castrovilli

Autore di una prestazione sontuosa a San Siro contro il Milan, l'ex Cremonese è finito anche sul taccuino rossonero, ma nelle ultime ore c'è da registrare anche l'inserimento di un'altra squadra di Serie A. Secondo 'il Romanista', infatti, la Roma si è iscritta alla corsa per il centrocampista viola. Il club giallorosso, consapevole dell'elevato costo del cartellino, sarebbe pronto anche ad inserire una contropartita tecnica per diminuire la cifra cash da versare nelle casse toscane e il nome buono in questo senso è rappresentato da Alessio Riccardi, accostato alla Juve la scorsa estate nell'ambito della trattativa, poi naufragata, per Daniele Rugani.

