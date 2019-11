JUVENTUS BRASILE ALEX SANDRO / Juventus in ansia per le condizioni di Alex Sandro. Il terzino sinistro, riporta 'Globoesporte', ha rimediato un infortunio al muscolo adduttore della coscia destra durante l'amichevole tra Brasile e Argentina lo scorso venerdì: clicca qui per restare aggiornato. Così, per la prossima gara, in programma martedì contro la Corea del Sud, gli verrà negata la presenza in campo. La Juventus, dal canto suo, sarebbe già stata informata dell'infortunio del giocatore, che dovrebbe però continuare a effettuare le cure mediche nel ritiro brasiliano fino a martedì.

Juventus, infortunio Alex Sandro: le ultime

Non si conosce ancora, dunque, l'entità del problema di Alex Sandro, grave a sufficienza, però, per escluderlo dal prossimo impegno della nazionale verdeoro, che al suo posto dovrebbe mandare in campo Renan Lodi. Non è la prima volta, inoltre, che il terzino ha a che fare con problemi di natura muscolare considerando che già la scorsa stagione saltò alcune gare per motivi simili.

Al suo rientro in Italia si attendono quindi maggiori dettagli sulle sue condizioni e i tempi di rientro che Calciomercato.it , come sempre, seguirà in tempo reale con news e approfondimenti.

Juventus, da Pjanic a Cristiano Ronaldo: ultime sugli infortuni

L'infortunio di Alex Sandro si aggiunge a quello di Miralem Pjanic, uscito malconcio dalla recente gara tra Bosnia e Italia. Anche per il centrocampista è stato annunciato un problema all'adduttore, che verrà ulteriormente analizzato dopo il suo rientro a Torino. Intanto, un sospiro di sollievo arriva da Cristiano Ronaldo, che dopo le ansie prima della convocazione col Portogallo, ha spazzato via ogni dubbio sul suo ginocchio con una fantastica tripletta contro la Lituania. Sarri lo attende in perfetta forma per le prossime sfide, nelle quali da lui si attendono risposte diverse dalle recenti prestazioni incolori.

Juventus, da Chiellini a Perin: gli altri infortuni

La Juventus, attualmente, ha già altri calciatori fermi per infortunio. Ai lungodegenti Perin e Pjaca, infatti, a inizio campionato si è aggiunto capitan Chiellini, che ha rimediato la rottura del legamento crociato: per lui, salvo imprevisti, il rientro in campo è atteso tra fine febbraio e inizio marzo 2020, quando i bianconeri entreranno nel vivo della stagione.

