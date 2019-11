CALCIOMERCATO INTER VIDAL CONTE BARCELLONA / Inter che promette di essere una delle squadre più attive in vista del calciomercato di gennaio. Il tecnico Conte ha chiesto a gran voce rinforzi in vista della seconda parte di stagione, ritenendo la rosa troppo ristretta per essere competitivi fino alla fine su tutti i fronti. Ecco perché l'ad Marotta si sta dando da fare per accontentare l'allenatore nerazzurro. Il reparto maggiormente sotto osservazione è il centrocampo, dove serviranno alternative di livello.

Calciomercato Inter, si fa dura per Vidal

Uno degli obiettivi primari dei nerazzurri è sicuramente Arturo Vidal. Il centrocampista cileno è da sempre uno dei pupilli di Antonio Conte, ma sembra dura arrivare al giocatore del Barcellona. L'Inter lo vorrebbe in prestito, una formula che però secondo il 'Corriere della Sera' non convince assolutamente i catalani, che per privarsene valuterebbero soltanto una cessione a titolo definitivo.

Una differenza di vedute tra le due dirigenze che molto probabilmente lascerà in stallo l'affare.

Calciomercato Inter, le alternative: Florenzi, Rakitic, Eriksen

La pista che porta a Vidal non è l'unica che sta seguendo l'Inter. Marotta valuta numerosi profili per la mediana interista, tra i preferiti rimane Eriksen in uscita dal Tottenham. Il colpo a zero intriga non poco, ma anche per il talento degli Spurs non sarà facile, vista la concorrenza del Real Madrid e della Juventus. In piedi anche l'ipotesi Florenzi, che potrebbe essere utilizzato da mezzala come all'inizio della carriera, mentre Rakitic, a quanto pare, non riscontra il pieno gradimento da parte di Conte.

