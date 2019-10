SAMPDORIA ROMA VIEIRA CORI RAZZISTI SCUSE / Altro episodio a sfondo razzista negli stadi di Serie A. Durante la gara tra Sampdoria e Roma sono stati segnalati dal IV uomo dei cori agli indirizzi di Ronaldo Vieira - centrocampista blucerchiato - da parte del settore dei tifosi giallorossi.

"Li ho sentito ma non voglio parlarne", ha detto il calciatore doriano nel postpartita.

In seguito è arrivato anche il comunicato della Roma con un tweet sul proprio profilo ufficiale: "L’AS Roma si scusa con Ronaldo Vieira per i buu razzisti subiti. La Società non tollera alcun genere di razzismo e supporterà le autorità nell'individuare e, conseguentemente, mettere al bando i responsabili degli insulti razzisti nei confronti del centrocampista".