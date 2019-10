INTER INFORTUNIO SANCHE CUADRADO RESPONSABILE / L'Inter di Antonio Conte perde Alexis Sanchez. L'attaccante si è infortunato, durante il match amichevole tra Cile e Colombia, riportando una lussazione dei tendini peronei della caviglia sinistra. Un brutto guaio per i nerazzurri che dovranno fare a meno dell'ex Manchester United per qualche partita.

Un problema che potrebbe rallentare la corsa dell'alla. Proprio un giocatore dei bianconeri sarebbe il responsabile dell'infortunio di Sanchez: l'attaccante ha accusato il problema in occasione di un'azione di gioco che vede protagonista. Per restare aggiornato con tutte le news legate al calcio CLICCA QUI . L'esterno di Sarri è stato così individuato come il colpevole dai tifosi nerazzurri che lo hanno riempito di insulti sui social.