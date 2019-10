INTER INFORTUNIO SANCHEZ COMUNICATO/ Dopo la botta rimediata con la maglia della sua nazionale, Alexis Sanchez, attaccante dell'Inter, tornerà a Milano.

Questo è quanto riportato dalla Federazione del Cile che, con un comunicato ufficiale, ha reso nota l'entità del problema fisico del Nino Maravilla.

Per Sanchez si tratta di una lussazione dei tendini peronei della caviglia sinistra e tornerà nella città meneghina per affrontare il percorso di cure più adatto per recuperare al meglio.